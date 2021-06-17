В работе интернет-ресурсов авиакомпаний и финансовых учреждений в нескольких странах мира в четверг был зафиксирован сбой, передает ТАСС.

Так, жители США пожаловались на неполадки в работе сайтов авиакомпаний Southwest Airlines, Delta Airlines, American Airlines, United Airlines. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

В Австралии о сбое сообщила авиакомпания Virgin Australia. В компании позднее заявили, что сбой произошел из-за неполадок у компании Akamai, которая предоставляет услуги по управлению сайтами и дистрибуции контента. Virgin Australia отмечает, что сейчас проблема устранена. Специалисты компании сотрудничают с оператором, чтобы предотвратить неполадки в дальнейшем.

По данным телеканала 9News, проблемы отмечены также в работе сайтов и мобильных приложений австралийских банков Westpac, St George Bank, ANZ, Австралийского банка Содружества.



Агентство Bloomberg проинформировало о сбое в работе Гонконгской фондовой биржи, он был устранен.