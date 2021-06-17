Правительство РФ выделит еще более 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от трех до семи лет в дополнение к 200 млрд рублей, которые уже предусмотрены для регионов, сообщил глава Кабмина Михаил Мишустин.

«Правительство продолжает поддерживать малообеспеченные семьи с детьми от трех до семи лет, им ежемесячно предоставляется денежная выплата. Сегодня на эти цели выделим более 55 миллиардов рублей дополнительно к 200 миллиардам рублей, которые уже предусмотрены в текущем году для регионов», — сказал Мишустин на заседании Кабмина.

Председатель правительства напомнил, что президент России в послании Федеральному собранию поручил сделать такую поддержку еще более адресной.

«Поэтому были усовершенствованы правила предоставления пособия, теперь в зависимости от ситуации в семье размер выплаты может быть равен половине, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка», — подчеркнул Мишустин. По его мнению, «это позволит поддержать те семьи, которые особо нуждаются, помочь им преодолеть сложную финансовую ситуацию».