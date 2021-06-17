Правительство РФ выделит еще более 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от трех до семи лет в дополнение к 200 млрд рублей, которые уже предусмотрены для регионов, сообщил глава Кабмина Михаил Мишустин.
«Правительство продолжает поддерживать малообеспеченные семьи с детьми от трех до семи лет, им ежемесячно предоставляется денежная выплата. Сегодня на эти цели выделим более 55 миллиардов рублей дополнительно к 200 миллиардам рублей, которые уже предусмотрены в текущем году для регионов», — сказал Мишустин на заседании Кабмина.
Председатель правительства напомнил, что президент России в послании Федеральному собранию поручил сделать такую поддержку еще более адресной.
«Поэтому были усовершенствованы правила предоставления пособия, теперь в зависимости от ситуации в семье размер выплаты может быть равен половине, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка», — подчеркнул Мишустин. По его мнению, «это позволит поддержать те семьи, которые особо нуждаются, помочь им преодолеть сложную финансовую ситуацию».
Минтруд России подготовил проект постановления об утверждении правил выплат на детей школьного возраста к началу учебного года. Соответствующий проект представлен на общественное обсуждение.