ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 18 июня.

Курс доллара повысился на 47,25 копейки, составив 72,5048 рубля (72,0323 рубля на 17 июня). Курс евро снизился на 65,24 копейки, до 86,7012 рубля (87,3536 рубля на 17 июня).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 14:41 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,41 рубля (минус 15 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 86,395 рубля (минус 72 копейки).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 72,38—72,7 рубля за доллар и 86,38—87,2 рубля за евро.