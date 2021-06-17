Пенсионный фонд России с 2022 года начнет информировать россиян о предполагаемом размере пенсии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда в четверг.

«С 2022 года Пенсионный фонд начнет проактивно информировать граждан о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, а также о пенсионных накоплениях. Минтруд разработал и представил на общественное обсуждение соответствующие порядки информирования», — сказали в министерстве.

По словам статс-секретаря, замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова, вся информация будет предоставляться гражданину в личном кабинете на портале госуслуг.

«А тем, кто не использует портал госуслуг, — при обращениях в территориальный орган ПФР. Проактивно уведомления будут приходить раз в три года мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет. В уведомлениях будет отражено, каким будет размер пенсии по старости исходя из уже накопленных пенсионных прав», — сказал Пудов, слова которого приводит пресс-служба министерства.

В Минтруде добавили, что в уведомлении также будет напоминание об условиях выхода на пенсию по старости (сколько еще стажа необходимо приобрести до выхода на пенсию). Помимо этого, в персональных уведомлениях будут представлены сведения о размере пенсионных накоплений по накопительной части пенсии.