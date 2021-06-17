Росреестр предлагает сделать бессрочным упрощенный порядок оформления прав россиян на жилые, дачные и садовые дома. Сейчас дачная амнистия по таким объектам действует до 1 марта 2026 года, сообщил статс-секретарь — заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий на онлайн-конференции для малого и среднего предпринимательства на площадке «Опоры России».

«У нас есть инициатива, предлагаем сделать бессрочной эту норму [о дачной амнистии]. Соответствующий законопроект в стадии согласования», — сказал Бутовецкий.

С 2006 года в целом дачной амнистией воспользовались более 14 млн заявителей, отметил заместитель руководителя Росреестра.

Дачной амнистией называют упрощенный порядок оформления прав граждан на участки и отдельные виды зданий и сооружений, в том числе дачные и садовые дома, гаражи и хозяйственные постройки. Для домов в целях регистрации прав на них не требуется получение разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию и выполнения иных процедур. Среди регионов, где дачная амнистия пользуется наибольшей популярностью, — Дагестан, Иркутская область, Красноярский край, Волгоградская область и Татарстан.

18 ноября 2020 года Госдума приняла закон о продлении дачной амнистии на пять лет — до 1 марта 2026-го.