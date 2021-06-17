Крупнейшая в мире по запасам и добыче нефтяная компания Saudi Aramco разместила выпуск инвестиционных сертификатов сукук среди международных институциональных инвесторов и привлекла от их продажи 6 млрд долларов, говорится в сообщении Aramco.



Выпуск инструментов состоит из трех траншей с погашением в 2024, 2026 и 2031 годах. Компания не указывает, под какие именно проекты размещены сукук, отмечая лишь, что привлеченные средства пойдут на общекорпоративные цели. Спрос на бумаги оказался в 20 раз выше предложения. По словам главы компании Амина Нассера, это означает, что инвестиционное сообщество уверено в долгосрочной востребованности продукции компании.

Сукук — исламский аналог распространенных на финансовых рынках облигаций. В отличие от традиционных долговых инструментов доходность сукук привязана к доле в конкретном проекте или материальном активе.

В 2019 году Saudi Aramco разместила в рамках IPO почти 2% своих акций на национальной бирже Tadawul и привлекла от их продажи около 30 млрд долларов. Власти королевства заявляли ранее, что готовы продать на публичном рынке до 5% компании.