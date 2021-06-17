Крупнейшая в мире по запасам и добыче нефтяная компания Saudi Aramco разместила выпуск инвестиционных сертификатов сукук среди международных институциональных инвесторов и привлекла от их продажи 6 млрд долларов, говорится в сообщении Aramco.
Выпуск инструментов состоит из трех траншей с погашением в 2024, 2026 и 2031 годах. Компания не указывает, под какие именно проекты размещены сукук, отмечая лишь, что привлеченные средства пойдут на общекорпоративные цели. Спрос на бумаги оказался в 20 раз выше предложения. По словам главы компании Амина Нассера, это означает, что инвестиционное сообщество уверено в долгосрочной востребованности продукции компании.
Сукук — исламский аналог распространенных на финансовых рынках облигаций. В отличие от традиционных долговых инструментов доходность сукук привязана к доле в конкретном проекте или материальном активе.
В 2019 году Saudi Aramco разместила в рамках IPO почти 2% своих акций на национальной бирже Tadawul и привлекла от их продажи около 30 млрд долларов. Власти королевства заявляли ранее, что готовы продать на публичном рынке до 5% компании.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
ПР-Лизинг-001Р-01
ПР-Лизинг
|
19.58%
|
28.06.2021
погашение
|Купить
|
Тинькофф Банк-001P-01R
Тинькофф Банк
|
13.01%
|
23.04.2021
погашение
|Купить
|
КарМани МФК-03-боб
КарМани МФК
|
11.79%
|
26.06.2021
погашение
|Купить
|
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
|
11.75%
|
08.03.2022
погашение
|Купить
|
ЧЗПСН-Профнастил-01-боб
ЧЗПСН-Профнастил
|
11.47%
|
26.06.2021
погашение
|Купить