Президент России Владимир Путин намерен поручить главе правительства Михаилу Мишустину внимательно изучить предложение стран G7, в том числе озвученные американцами, об увеличении налога на международные корпорации, но с учетом национальных интересов РФ.



В четверг глава государства по видеосвязи пообщался с выпускниками четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления, в числе которых был руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Путин спросил его мнение об инициативе США увеличить налог на международные корпорации применительно к России.

«Я обращаю ваше внимание на это. Конечно, попрошу и председателя правительства, и ваших коллег из экономического блока внимательно с этим поразбираться, чтобы иметь в виду и учитывать наши национальные интересы», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

На прошлой неделе в ходе саммита G7 в Великобритании министры финансов стран из неформального объединения подписали соглашение, согласно которому во всех присоединившихся государствах будет установлена единая минимальная ставка налога на прибыль. Корпорации должны будут платить в бюджет как минимум 15% от своих доходов.