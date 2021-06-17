Банк России с октября текущего года начнет применять упрощенный подход к формированию обязательных резервов кредитных организаций, сообщает пресс-служба регулятора.

«Положение Банка России от 11 января 2021 года № 753-П «Об обязательных резервах кредитных организаций», упрощающее порядок формирования обязательных резервов и снижающее регуляторную нагрузку на кредитные организации, зарегистрировано Минюстом России и вступит в силу 1 октября 2021 года. Новый нормативный акт будет применяться начиная с регулирования размера обязательных резервов кредитных организаций за октябрь 2021 года», — говорится в сообщении.

Согласно документу, расчет размера обязательных резервов кредитных организаций будет осуществляться Банком России на основе данных регулярной отчетности, составление кредитными организациями специализированных отчетов по обязательным резервам отменено.

При ежемесячном регулировании размера обязательных резервов будет изменяться только их усредненная величина, тогда как изменение остатков средств на счетах по учету обязательных резервов будет осуществляться раз в год.

Положение предусматривает обязательное использование усреднения обязательных резервов с применением единого для банков или небанковских кредитных организаций коэффициента усреднения, а также уточнение порядка расчета и применения штрафов за нарушение кредитными организациями обязательных резервных требований.

Новый подход также предполагает отмену специализированных проверок выполнения обязательных резервных требований.