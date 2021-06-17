Российские блогеры, зарабатывающие в Интернете, не должны будут платить налоги со своих доходов дважды. Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службы, которая направила письмо с соответствующими разъяснениями в регионы.

Компания Google в сообщении, разосланном на днях пользователям, указала, что доходы блогеров из РФ от просмотра их контента на территории Соединенных Штатов будут облагаться налогами по законам США. Нововведение вступает в силу в июне.

Однако ФНС напоминает, что в 1992 году эти страны подписали договор об избежании двойного налогообложения: согласно этому документу, если доходы от авторских прав и лицензий (роялти) получает российский резидент, то налогообложение осуществляется только в РФ. Для подтверждения резидентства необходимо заполнить электронную форму (W8B, 1042S) — ее Google направила пользователям.



В результате подоходный налог США с российских блогеров удерживаться не будет, заключает ФНС. Чтобы отчитаться о заработках, нужно сдать декларацию 3-НДФЛ. До 30 апреля этого года необходимо было сдать отчет о доходе в 2020 году, а уплатить НДФЛ надо до 15 июля.