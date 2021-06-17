Госдума одобрила во втором чтении поправки к закону «О связи», касающиеся отечественных социально значимых сайтов. Но ко второму чтению законопроект существенно изменился и в нем неожиданно появились нормы, которые еще в марте предлагал Роскомнадзор для борьбы с серыми сим-картами (хотя тогда эти инициативы поддержки не получили).

Так, согласно принятому во втором чтении законопроекту, операторы связи будут обязаны предоставлять Роскомнадзору сведения об абонентах и пользователях, подключенных к корпоративным тарифам, об используемом ими оборудовании, местоположении базовой станции, к которой подключался их телефон, о фактах получения и передачи голосовой информации, сообщений, звуков, видео с датой и временем их передачи или получения.

Как ранее пояснял РБК представитель Роскомнадзора, с помощью этих сведений ведомство планировало бороться с серыми сим-картами, которые оформляются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, раздаются бесплатно и используются в схемах мошенничества.



Однако предложение тогда критиковали участники рынка, указывая, что Роскомнадзор получит данные об абонентах, к которым сейчас имеют доступ только сами операторы или правоохранительные органы, а некоторая из запрашиваемой информации может иметь отношение к «тайне связи». Отрицательное заключение на проект дало и Минэкономразвития, посчитав, что реализация инициативы приведет или будет способствовать введению избыточных ограничений и обязанностей для участников рынка, а также может вызвать необоснованные расходы для представителей отрасли.