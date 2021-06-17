Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинги Петербургского Социального Коммерческого Банка. Так, долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте подтверждены на уровне «B2» с сохранением «позитивного» прогноза, базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности — на уровне «b2». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

Подтверждение рейтингов и оценок отражает сильные позиции банка по капиталу и ликвидности, а также хорошие качество активов и уровень прибыльности, сохраненные в период связанного с пандемией экономического спада.

Главный фактор, ограничивающий уровень рейтинга ПСКБ, — нишевая бизнес-модель, при реализации которой банк сталкивается со все более жесткой конкуренцией со стороны других игроков и запущенной Центробанком Системы быстрых платежей (банк фокусируется на платежных услугах). Кроме того, зависимость банка от преимущественно краткосрочного и концентрированного корпоративного фондирования, а также рыночный риск по его значительному портфелю ценных бумаг могут оказать давление на его показатели, следует из релиза Moody's.



Агентство может повысить рейтинги ПСКБ в ближайшие 12—18 месяцев в случае демонстрации банком способности выдерживать конкуренцию в своей нише, укрепить клиентскую базу и диверсифицировать продуктовую линейку при стабильно хороших финансовых показателях.