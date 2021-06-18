Иностранные розничные инвесторы вскоре могут получить доступ к торгам американскими акциями на Санкт-Петербургской бирже, пишет «Коммерсант» . Об этом рассказал президент Ассоциации НП РТС Роман Горюнов. В частности, биржа выступает премаркетом США по более чем 1,5 тыс. ценных бумаг.

«Фридом Финанс» отрабатывает технологию подключения к СПБ немецких инвесторов, сообщил основатель компании Тимур Турлов в интервью порталу Smart-lab. Он уточнил, что услуга может заработать в ближайшие месяцы. Сейчас прорабатываются юридические вопросы для европейских регуляторов по поводу требования best execution, чтобы компания могла четко отчитываться, что сделки на СПБ совершаются по цене лучше или не хуже, чем в США. Емкость российского рынка меньше, а конкуренция выше, чем в Западной Европе, отметил Турлов.

СМИ: Мосбиржа разрабатывает новую технологию торгов иностранными бумагами Не все крупные брокеры дают клиентам доступ к торгам иностранными бумагами на Московской бирже.

С европейскими и британскими розничными инвесторами сегодня работают лишь немногие российские брокеры. Как сообщил источник на рынке, «многие думают об этом», но нужно соответствовать массе регуляторных требований, к тому же вход на европейский рынок стоит от 50 млн евро, цена привлечения иностранного клиента в разы выше, чем российского. По словам главы управления развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрия Леснова, вряд ли многие немцы захотят открывать счет «не в самой большой и известной кипрской брокерской компании», для торговли американскими бумагами в удобное время есть много других более очевидных вариантов.