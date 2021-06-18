📰 Еврокомиссия официально запретила десяти банкам заниматься реализацией облигаций, которые выпустит ЕС для восстановления экономики, пишут «Известия». В списке — крупнейшие мировые финансовые структуры: JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Barclays, а причина — в их деловой репутации. В частности, авторы списка указывают, что ранее эти банки нарушали антимонопольное законодательство. Сейчас страны Европейского союза нуждаются в средствах, чтобы нивелировать последствия коронакризиса. Речь идет о 800 млрд евро, или почти 1 трлн долларов. Эксперты предполагают, что поучаствовать в размещении десятилетних бондов на такую сумму хотел бы каждый банк, и если Евросоюз отсек таких крупных игроков, то спрос на бумаги должен быть очень хорошим.
📰 Российские банки вынуждены все активнее конкурировать за клиентов в сегменте МСБ на фоне его устойчивого развития, пишет «Коммерсант». Так, по данным «Эксперт РА», за 2020 год банки выдали таким компаниям кредиты на 7,6 трлн рулей, что всего на 2% ниже показателей 2019 года. Портфель кредитов МСБ у банков из топ-30 вырос за год на 25%, до 4,5 трлн рублей. Одним из способов конкурентной борьбы становится объединение разных сервисов для бизнеса в единый интерфейс. Эксперты уверены, что единый интерфейс с пакетом стандартных услуг выглядит значительным преимуществом в конкурентной борьбе за клиента, при этом большое значение имеет тарификация сервиса: с одной стороны, клиентам важно платить только за используемые продукты, с другой стороны, банку нужно компенсировать затраты на разработку и сопровождение дополнительных сервисов.
📰 В Минсельхозе придумали новый вариант решения вопроса нехватки рабочей силы для нужд агропромышленного комплекса, пишет «Коммерсант». Теперь совместно с РЖД рассматривается вопрос организации чартерных поездов для доставки рабочих из соседних стран. Разрешенные с марта авиаперевозки не пользовались спросом у участников отрасли из-за дороговизны. Новые меры могут быть востребованы производителями овощей и плодов, но в ягодной отрасли, например, уже сократили насаждения из-за нехватки рабочих рук. В Минсельхозе подтвердили, что прорабатывают с сельхозпроизводителями и регионами возможность подачи коллективных заявок на организацию железнодорожных рейсов. Всего в 2021 году в АПК планировалось привлечь к сезонным работам 38,2 тыс. рабочих из соседних стран. Эксперты отмечают, что эффективность работы иностранного персонала, имеющего профильный опыт, в два-три раза выше, чем неподготовленного.
📰 Компании ОАЭ заинтересованы в инвестициях в российскую авиаотрасль и в совместном развитии проектов в этой сфере. Об этом в интервью «Известиям» заявила государственный министр страны по международному сотрудничеству и гендиректор Всемирной выставки «Экспо-2020» ее превосходительство Рим аль-Хашими. Политик также отметила: ОАЭ намерены увеличить товарооборот с Россией и вернуть его к доковидным показателям, когда торговля росла на 8% ежегодно. По ее словам, Эмираты высоко оценивают эффективность российской вакцины «Спутник V», одной из четырех одобренных к применению в арабской стране. Министр также уточнила, что осенью ОАЭ первыми на Ближнем Востоке примут выставку «Экспо-2020», и заверила, что все организаторы и участники мероприятия будут вакцинированы.
📰 Подъем фондового рынка во всем мире и рост интереса к нему частных инвесторов меняют приоритеты российских брокеров за рубежом, пишет «Коммерсант». Раньше они следовали в первую очередь за потребностями отечественных профессиональных инвесторов, однако в последние год-полтора интересы смещаются в пользу розничного сегмента и местных клиентов. Речь идет не только о странах СНГ или Кипре, но также о Великобритании, континентальной Европе и США. В этих юрисдикциях требования финансовых регуляторов жестче, однако российские игроки рассчитывают на развитые информационные технологии, в том числе брокерские и банковские.
📰 Борьбу российского рубля в четверг за уровень 72 вблизи недавних экстремумов, в то время как против большинства других популярных валют доллар произвел существенное укрепление, можно считать локальной победой, пишет «Российская газета», ссылаясь на мнение ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича. По его словам, отчасти это обеспечено сильными позициями нефти в течение дня в четверг. Однако рублю сложно опираться на нефть в качестве фактора поддержки, и тут главной движущей силой валютных курсов все же становятся действия центробанков, подчеркнул он. По мнению эксперта, технически рубль проделал большой путь против евро и доллара в 7—8% за предшествующие два месяца, что делает его уязвимым к краткосрочной коррекции. Это же касается и нефти, которая выглядит неоправданно «горячей» на фоне разворота цен в других сырьевых активах, заключил он.
📰 Девелоперы отелей смогут получить льготный кредит с субсидируемой государством ставкой под 3—5% только при строительстве гостиниц от 120 номеров под управлением крупных гостиничных операторов, пишет «Коммерсант». Такие критерии отбора проектов разработал Ростуризм, отмечая, что при этом оператор должен существовать не менее пяти лет, имея в своем портфеле пять и более гостиниц от 700 номеров. По оценкам федерального агентства, прирост номерного фонда за счет реализации проекта с привлечением льготного кредитования должен составить не более 10%. Однако участники рынка негативно отреагировали на предложения ведомства, указывая на возможность распыления бюджетных средств на невостребованные проекты и необоснованное ограничение конкуренции.
📰 По предложению бизнеса, в «свободных от COVID зонах» могли бы работать только привитые от коронавируса сотрудники, пишет РБК. Посетители попасть в такую зону смогут после предъявления документов о прохождении вакцинации, сообщили в мэрии. Предложение по созданию «свободных от коронавируса зон» в ресторанах было представлено на встрече мэра Сергея Собянина с представителями бизнеса. Эксперимент запустят на следующей неделе, в нем примут участие около десяти заведений, рассказали рестораторы. В «свободных от COVID-19 зонах» можно будет находиться без ограничений, однако персонал будет работать в перчатках и масках, сообщил президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Булат Шакиров. По его словам, вход в такие зоны будет осуществляться по QR-коду, который привяжут к базе вакцинированных.