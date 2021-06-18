📰 Еврокомиссия официально запретила десяти банкам заниматься реализацией облигаций, которые выпустит ЕС для восстановления экономики, пишут «Известия» . В списке — крупнейшие мировые финансовые структуры: JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Barclays, а причина — в их деловой репутации. В частности, авторы списка указывают, что ранее эти банки нарушали антимонопольное законодательство. Сейчас страны Европейского союза нуждаются в средствах, чтобы нивелировать последствия коронакризиса. Речь идет о 800 млрд евро, или почти 1 трлн долларов. Эксперты предполагают, что поучаствовать в размещении десятилетних бондов на такую сумму хотел бы каждый банк, и если Евросоюз отсек таких крупных игроков, то спрос на бумаги должен быть очень хорошим.



📰 Российские банки вынуждены все активнее конкурировать за клиентов в сегменте МСБ на фоне его устойчивого развития, пишет «Коммерсант» . Так, по данным «Эксперт РА», за 2020 год банки выдали таким компаниям кредиты на 7,6 трлн рулей, что всего на 2% ниже показателей 2019 года. Портфель кредитов МСБ у банков из топ-30 вырос за год на 25%, до 4,5 трлн рублей. Одним из способов конкурентной борьбы становится объединение разных сервисов для бизнеса в единый интерфейс. Эксперты уверены, что единый интерфейс с пакетом стандартных услуг выглядит значительным преимуществом в конкурентной борьбе за клиента, при этом большое значение имеет тарификация сервиса: с одной стороны, клиентам важно платить только за используемые продукты, с другой стороны, банку нужно компенсировать затраты на разработку и сопровождение дополнительных сервисов.

📰 В Минсельхозе придумали новый вариант решения вопроса нехватки рабочей силы для нужд агропромышленного комплекса, пишет «Коммерсант» . Теперь совместно с РЖД рассматривается вопрос организации чартерных поездов для доставки рабочих из соседних стран. Разрешенные с марта авиаперевозки не пользовались спросом у участников отрасли из-за дороговизны. Новые меры могут быть востребованы производителями овощей и плодов, но в ягодной отрасли, например, уже сократили насаждения из-за нехватки рабочих рук. В Минсельхозе подтвердили, что прорабатывают с сельхозпроизводителями и регионами возможность подачи коллективных заявок на организацию железнодорожных рейсов. Всего в 2021 году в АПК планировалось привлечь к сезонным работам 38,2 тыс. рабочих из соседних стран. Эксперты отмечают, что эффективность работы иностранного персонала, имеющего профильный опыт, в два-три раза выше, чем неподготовленного.

📰 Компании ОАЭ заинтересованы в инвестициях в российскую авиаотрасль и в совместном развитии проектов в этой сфере. Об этом в интервью «Известиям» заявила государственный министр страны по международному сотрудничеству и гендиректор Всемирной выставки «Экспо-2020» ее превосходительство Рим аль-Хашими. Политик также отметила: ОАЭ намерены увеличить товарооборот с Россией и вернуть его к доковидным показателям, когда торговля росла на 8% ежегодно. По ее словам, Эмираты высоко оценивают эффективность российской вакцины «Спутник V», одной из четырех одобренных к применению в арабской стране. Министр также уточнила, что осенью ОАЭ первыми на Ближнем Востоке примут выставку «Экспо-2020», и заверила, что все организаторы и участники мероприятия будут вакцинированы.

📰 Подъем фондового рынка во всем мире и рост интереса к нему частных инвесторов меняют приоритеты российских брокеров за рубежом, пишет «Коммерсант» . Раньше они следовали в первую очередь за потребностями отечественных профессиональных инвесторов, однако в последние год-полтора интересы смещаются в пользу розничного сегмента и местных клиентов. Речь идет не только о странах СНГ или Кипре, но также о Великобритании, континентальной Европе и США. В этих юрисдикциях требования финансовых регуляторов жестче, однако российские игроки рассчитывают на развитые информационные технологии, в том числе брокерские и банковские.

📰 Борьбу российского рубля в четверг за уровень 72 вблизи недавних экстремумов, в то время как против большинства других популярных валют доллар произвел существенное укрепление, можно считать локальной победой, пишет «Российская газета» , ссылаясь на мнение ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича. По его словам, отчасти это обеспечено сильными позициями нефти в течение дня в четверг. Однако рублю сложно опираться на нефть в качестве фактора поддержки, и тут главной движущей силой валютных курсов все же становятся действия центробанков, подчеркнул он. По мнению эксперта, технически рубль проделал большой путь против евро и доллара в 7—8% за предшествующие два месяца, что делает его уязвимым к краткосрочной коррекции. Это же касается и нефти, которая выглядит неоправданно «горячей» на фоне разворота цен в других сырьевых активах, заключил он.

📰 Девелоперы отелей смогут получить льготный кредит с субсидируемой государством ставкой под 3—5% только при строительстве гостиниц от 120 номеров под управлением крупных гостиничных операторов, пишет «Коммерсант» . Такие критерии отбора проектов разработал Ростуризм, отмечая, что при этом оператор должен существовать не менее пяти лет, имея в своем портфеле пять и более гостиниц от 700 номеров. По оценкам федерального агентства, прирост номерного фонда за счет реализации проекта с привлечением льготного кредитования должен составить не более 10%. Однако участники рынка негативно отреагировали на предложения ведомства, указывая на возможность распыления бюджетных средств на невостребованные проекты и необоснованное ограничение конкуренции.

📰 По предложению бизнеса, в «свободных от COVID зонах» могли бы работать только привитые от коронавируса сотрудники, пишет РБК . Посетители попасть в такую зону смогут после предъявления документов о прохождении вакцинации, сообщили в мэрии. Предложение по созданию «свободных от коронавируса зон» в ресторанах было представлено на встрече мэра Сергея Собянина с представителями бизнеса. Эксперимент запустят на следующей неделе, в нем примут участие около десяти заведений, рассказали рестораторы. В «свободных от COVID-19 зонах» можно будет находиться без ограничений, однако персонал будет работать в перчатках и масках, сообщил президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Булат Шакиров. По его словам, вход в такие зоны будет осуществляться по QR-коду, который привяжут к базе вакцинированных.

