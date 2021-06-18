Запуск суперсервиса «Правосудие онлайн» на портале госуслуг даст возможность в автоматическом режиме формировать иски в суды. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев.

«Дистанционное обращение в суд гражданина, организации или органа государственной власти через личный кабинет портала госуслуг включает в себя формирование электронного обращения в суд, в том числе на основе стандартизированных форм», — отметил он. Для помощи в формировании иска можно будет воспользоваться справочником исковых требований, автоматически рассчитать размер госпошлины. Сервис автоматически определит родовую и территориальную подсудность иска (с возможностью корректировки выбранного суда в ручном режиме) с использованием технологий анализа распознавания свободного текста, введенного заявителем, и текстов приложенных к обращению документов.

«В нем предусмотрено автоматическое заполнение данных физического лица — истца, третьего лица, заявляющего самостоятельные требования, и иного участника судебного процесса из профиля портала госуслуг (Ф. И. О. и адрес постоянной регистрации, идентификаторы, подтвержденные персональные данные: телефон, паспорт, e-mail и т. д.) при формировании обращения владельцем личного кабинета с дальнейшей проверкой заявителем собственных предзаполненных данных, их актуализацией (при необходимости)», — добавил Гусев. Автоматически будет осуществляться и проверка правоспособности заявителя. Суперсервис предусматривает также электронную оплату госпошлины с использованием системы «Государственные и муниципальные платежи» и автоматизированную проверку полноты введенных данных при подаче заявления.



Ранее вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что суперсервис «Правосудие онлайн» планируется запустить до конца этого года в числе шести новых суперсервисов на портале госуслуг. Полностью завершить создание суперсервиса (который предполагает возможность дистанционного ознакомления сторон с материалами и дистанционного участия в судебном заседании) предполагается до конца 2024 года.