В топ-5 регионов по распространению удаленного режима занятости вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области, пишут «Известия» , ссылаясь на Минтруд. На сегодня в России на удаленной работе находятся почти 3 млн человек, отметили в ведомстве, ссылаясь на мониторинг портала «Работа в России» на 14 июня. Это более чем в два раза меньше числа работников, которые трудились дистанционно в мае — июне прошлого года, когда их доля достигала 11%, или 6 млн человек. В Минтруде также отметили, что по сравнению с прошлым летом численность работающих на «удаленке» снижается, но их доля остается высокой — свыше 5%.

В Федерации независимых профсоюзов отметили, что статистика Минтруда соответствует ситуации на рынке. В Общественной палате считают 2021 год «переломным» с точки зрения внедрения дистанционных процессов в сфере труда. По словам председателя комиссии ОП по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Натальи Починок, компании, которые перешли на «удаленку», используют формат временной дистанционной работы.

В Госдуме при этом не ожидают существенного увеличения численности «удаленных» работников, даже несмотря на последнюю вспышку COVID-19. Как отметил член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин, максимально удаленный режим наиболее применим к офисной работе, юридическим услугам, репетиторству и процессам обучения.