Пенсионерам из северных регионов и приравненных к ним территорий станет проще получить компенсации за проезд к месту отдыха. Соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Речь идет о северянах, которые обращаются за специальными именными талонами в Пенсионный фонд. По таким талонам в железнодорожных кассах им выдаются бесплатные проездные билеты.

Чтобы получить талон, пенсионерам раньше нужно было предъявлять подтверждающий документ из санатория или дома отдыха. В отдельных случаях требовалась справка от РЖД о стоимости проезда. Теперь эти требования упраздняются.

Новация касается граждан, получающих страховую пенсию по старости или по инвалидности. Пользоваться льготой они могут раз в два года.



«Принятое решение сделает процесс получения компенсаций более комфортным и ускорит его», — подчеркивают в правительстве.