«Сбер» совместно с Mastercard перезапускает программу в поддержку малого бизнеса «СберРядом». Об этом объявили в пятницу в банке.

Как поясняется в сообщении кредитной организации, программа «СберРядом» мотивирует покупателей приобретать товары и услуги у локальных предпринимателей. Частные клиенты банка, участвующие в программе лояльности «СберСпасибо», получат бонусы в размере до 10%, совершая покупки у малого бизнеса — участников «СберРядом» и расплачиваясь картой Mastercard СберБанка.

Торговые точки, участвующие в акции, отмечаются на сайте проекта и карте 2ГИС (входит в экосистему «Сбера»), а также наклейкой «СберРядом» на кассе или двери.

Принять участие в проекте «СберРядом» могут предприятия малого бизнеса, которые пользуются услугами эквайринга и имеют расчетный счет в «Сбере». Предприниматели, уже обслуживающиеся в банке, могут подключиться к акции в интернет-банке «СберБизнес». Юрлицам, которые пока не являются клиентами банка, необходимо пройти анкетирование на сайте проекта и оставить заявку на подключение.

«Участие в проекте «СберРядом» бесплатно как для юрлиц, так и для физлиц: все затраты берут на себя «Сбер» и Mastercard», — подчеркивается в релизе.



«Мы запускали этот проект в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, осознавая, насколько для предпринимателей важна поддержка именно в этот период. В то же время, учитывая число клиентов «Сбера», мы понимали, что реально сможем помочь бизнесу увеличить продажи. В этом году мы доработали техническую часть проекта, и теперь предпринимателям будет еще проще регистрироваться в «СберРядом» и увеличивать свои продажи с помощью интернет-банка «СберБизнес». А клиенты смогут и дальше открывать для себя новые места «на районе» и получать за свои покупки повышенные бонусы от «СберСпасибо», — комментирует директор дивизиона «Маркетинг корпоративно-инвестиционного бизнеса» СберБанка Сергей Ганин.