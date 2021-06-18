Фондовые торги в РФ стартовали в пятницу в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:07 мск индекс Мосбиржи потерял 0,3% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 807,79 пункта. Индекс РТС опустился на 0,22% до отметки 1 660,7.

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«Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают коррекционное снижение, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.



Перед стартом торгов она предположила, что «в начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, не покажут значительных изменений ввиду разнонаправленных настроений за рубежом. Коррекция цен на нефть продолжит давить на нефтяной сектор, в то время как отскок цен на металлы окажет поддержку металлургам. Отсутствие макроэкономических ориентиров на западных площадках в целом может обеспечить спокойную сессию и позволить российским индексам устоять выше краткосрочных поддержек по итогам недели».

«Несмотря на снижение геополитических рисков вокруг России, на российском фондовом рынке сохранится неопределенность в ближайшие дни. Как только начнется коррекция по доллару и возобновится рост нефтяных котировок, индексы продолжат рост по трендам», — полагает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.



Рубль демонстрирует незначительные разнонаправленные изменения к доллару и евро после ослабления к обеим валютам ранее в пятницу. На 9:59 мск доллар прибавлял 8 копеек, а евро терял 6, курсы составляли 72,41 и 86,1 рубля соответственно.



На 10:20 дешевеют уже обе валюты. Доллар стоит 72,21 рубля (минус 11 копеек), евро — 85,89 рубля (минус 26 копеек).

