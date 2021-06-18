Количество выданных микрозаймов, или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей), в мае 2021 года сократилось на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 2,19 млн единиц. Таковы данные 3 тыс. микрофинансовых институтов, передающих сведения в НБКИ.

Наибольшее количество займов было выдано в Москве (112,4 тыс. единиц), Московской области (101,7 тыс.), Краснодарском крае (85,2 тыс.), Свердловской области (82,2 тыс.) и Республике Башкортостан (74,6 тыс.).

Самую серьезную динамику снижения количества выданных займов «до зарплаты» продемонстрировали Тюменская область (-6,3%), Алтайский край (-5,7%), Новосибирская область (-4,9%) и Республика Саха — Якутия (-4%). В ряде крупнейших регионов был отмечен незначительный рост выдачи займов «до зарплаты», в том числе в Санкт-Петербурге (+1,6%), Москве (+1,2%) и Московской области (+1,1%).