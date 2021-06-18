Выборы в Госдуму РФ назначены на 19 сентября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации нового созыва на 19 сентября 2021 года», — говорится в документе, выложенном накануне вечером.

В четверг, 17 июня, состоялось завершающее пленарное заседание весенней сессии Государственной думы седьмого созыва.



В нижней палате российского парламента сообщили , что с октября 2016 года туда было внесено 5,5 тыс. законопроектов, из них рассмотрено 81,5%, председатель Госдумы Вячеслав Володин обозначил этот показатель как «коэффициент полезного действия Государственной думы». Еще 2 020 законодательных инициатив перешло от предыдущих созывов. «В портфеле из них осталось 26 законопроектов — 1,3% от законодательных завалов, которые копились более 20 лет. <…> Всего мы рассмотрели 6 479 законопроектов, принято 2 672 закона — 41,2%», — сообщил Володин.

Позже в пятницу, 18 июня, стало известно , что Центризбирком после консультаций с Роспотребнадзором принял решение о трехдневном голосовании в сентябре во избежание рисков для граждан, связанных с распространением коронавируса. По данным СМИ, голосование будет проходить в период с 17 по 19 сентября с 8:00 до 20:00 по местному времени.

