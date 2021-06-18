Портфель возможных сделок «Сбера», подпадающих под критерии ESG-финансирования, оценивается в сумму свыше 650 млрд рублей. Об этом заявил первый заместитель председателя правления СберБанка Александр Ведяхин.

«На текущий момент портфель возможных сделок «Сбера», которые подпадают под критерии ESG-финансирования, мы оцениваем более чем в 650 миллиардов рублей. Это и «зеленые» кредиты — на проекты в сфере альтернативной энергетики, обращения с отходами и т. д., — и кредиты, ставка по которым привязана к выполнению заемщиком определенных ESG-критериев», — сообщил он.

Ведяхин уточнил, что сумма выданных «Сбером» «зеленых» кредитов на сегодня уже превышает 50 млрд рублей. По его словам, до конца года планируется нарастить объем как минимум до 80 млрд рублей и существенно увеличить в 2022-м.



«А принятие программы господдержки «зеленых» проектов — через стимулирование, фискальные или регуляторные меры — придаст дополнительный мощный импульс росту инвестиций в «зеленую» экономику», — заключил Ведяхин, чей комментарий распространила пресс-служба «Сбера».