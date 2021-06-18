Саммит Банк предлагает открыть вклад «Летний».

Вклад открывается в сумме от 10 тыс. рублей сроком на 370 дней. Процентная ставка составляет 5,9% годовых.

Дополнительные взносы возможны в течение 180 дней с момента открытия вклада. Частичное снятие средств не предусмотрено.

Проценты по выбору клиента ежемесячно выплачиваются либо капитализируются.

При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке вклада до востребования.

Самые популярные вклады с онлайн-заявкой

Выбор пользователей Банки.ру
Название Ставка, % Мин. сумма, ₽ Мин. срок, дней
Оптимальный на 3 года
Кредит Европа Банк
6.75% от 100000 1098
Открыть
Лиц.№ 3311
Оптимальный на 1 год
Кредит Европа Банк
6.25% от 100000 368
Открыть
Лиц.№ 3311
Оптимальный на 2 года
Кредит Европа Банк
6% от 100000 730
Открыть
Лиц.№ 3311
Оптимальный на 1,5 года
Кредит Европа Банк
5.75% от 100000 550
Открыть
Лиц.№ 3311
Накопительный счет
Московский Кредитный Банк
6.25% от 1 30
Открыть
Лиц.№ 1978
Смотреть все предложения