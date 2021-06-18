Саммит Банк предлагает открыть вклад «Летний».
Вклад открывается в сумме от 10 тыс. рублей сроком на 370 дней. Процентная ставка составляет 5,9% годовых.
Дополнительные взносы возможны в течение 180 дней с момента открытия вклада. Частичное снятие средств не предусмотрено.
Проценты по выбору клиента ежемесячно выплачиваются либо капитализируются.
При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке вклада до востребования.
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|Название
|Ставка, %
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|от 100000
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|730
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|30
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Лиц.№ 1978