Саммит Банк предлагает открыть вклад «Летний».

Вклад открывается в сумме от 10 тыс. рублей сроком на 370 дней. Процентная ставка составляет 5,9% годовых.

Дополнительные взносы возможны в течение 180 дней с момента открытия вклада. Частичное снятие средств не предусмотрено.

Проценты по выбору клиента ежемесячно выплачиваются либо капитализируются.

При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке вклада до востребования.