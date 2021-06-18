Солид Банк повысил доходность вклада «Детский». Как сообщили в финучреждении, на текущий момент она составляет 5,5% годовых.

В банке пояснили, что особенностью депозита, запущенного в апреле этого года, является то, что ставка по нему равна ключевой ставке Банка России и растет вместе с ней. В момент запуска нового продукта ставка равнялась 4,5% годовых.

Также уточняется, что по вкладу отсутствуют ограничения, касающиеся периода внесения и суммы дополнительных взносов. Пополнять депозит теперь можно в том числе дистанционно картой любого банка с главной страницы сайта Солид Банка или на странице самого продукта.



Вклад в пользу несовершеннолетнего лица в Солид Банке может быть открыт не только родителями для детей, но и, например, бабушками и дедушками для своих внуков, следует из релиза кредитной организации.