Бывший заместитель председателя Банка России Константин Корищенко, ныне занимающий должность завкафедрой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, задержан в рамках уголовного дела о растрате 3,2 млрд рублей из средств Инвестбанка, который он возглавлял в 2012 году. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«По данным следствия, Корищенко и бизнесмен Максим Пальчун являются фигурантами уголовного дела о растрате порядка 3,2 миллиарда рублей Инвестбанка», — сказал собеседник агентства. Других подробностей дела источник не привел.

Корищенко и индивидуальный предприниматель Максим Пальчун задержаны, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере), с ними ведутся следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение в отношении каждого фигуранта уголовного дела, рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Проректор РАНХиГС Иван Федотов заявил ТАСС, что задержание Корищенко не связано с его текущей работой в вузе.

Как уточнили в районном суде, обвиняемый арестован на два месяца. «Постановлением Тверского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Корищенко. Срок избранной ему меры пресечения судом установлен до 16 августа», — сказала собеседница агентства.

Санкция статьи, вменяемой фигурантам уголовного дела о растрате, предусматривает до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Тверского суда Москвы, следователи просят отправить обвиняемых в СИЗО. Дело расследует следственный департамент МВД России. Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.



Корищенко с 2002 по 2008 год занимал пост заместителя председателя Центрального банка РФ, позже возглавлял Инвестбанк. В настоящее время занимает должность заведующего кафедрой в РАНХиГС.