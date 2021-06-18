ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 19 июня.

Курс доллара понизился на 28,32 копейки, составив 72,2216 рубля (72,5048 рубля на 18 июня). Курс евро снизился на 70,69 копейки, до 85,9943 рубля (86,7012 рубля на 18 июня).

На валютных торгах Московской биржи на 14:03 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 8 копеек и составил 72,25 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 8 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 86,07 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 72,08—72,51 рубля за доллар и 85,84—86,4 рубля за евро.