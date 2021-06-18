Активность населения на внутреннем валютном рынке РФ понизилась в апреле, что во многом связано с закрытием популярных для россиян направлений зарубежного отдыха. При некотором увеличении предложения наличной иностранной валюты это привело к существенному сокращению чистого спроса населения на нее. Об этом говорится в опубликованном Центробанком «Обзоре основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в апреле 2021 года» .



Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) сократился в апреле по сравнению с мартом на 20% и составил 3,5 млрд долларов. Его объем был меньше, чем в апреле 2019 года, на 26%, но больше, чем в апреле 2020-го, на 3%.

Спрос населения на доллары в апреле 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 22%, на европейскую валюту — на 17%, составив соответственно 2,6 млрд и 0,9 млрд долларов. Доля долларов в структуре совокупного спроса снизилась до 73% относительно 74% месяцем ранее, доля европейской валюты выросла с 25% до 26%.



Объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках в апреле по сравнению с мартом уменьшился на 11% и составил 1,2 млрд долларов. Долларов было куплено на 2% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 28%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению мартом сократилось на 13% и составило 0,7 млн сделок. Средний размер сделки по покупке вырос на 2% и составил 1 654 доллара.



С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в апреле 2021 года физическими лицами было снято 2,3 млрд долларов, что на 24% меньше, чем месяцем ранее.

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в апреле 2021 года по сравнению с мартом выросло на 7% и составило 3,1 млрд долларов. Объем совокупного предложения был меньше, чем в апреле 2019 года, на 14%, но больше, чем в апреле 2020-го, в 2,1 раза.

Совокупное предложение населением долларов в апреле 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 5%, европейской валюты — на 14%, составив 2,3 млрд и 0,8 млрд долларов соответственно. Доля долларов в структуре совокупного предложения сократилась до 73% относительно 75% месяцем ранее, доля европейской валюты выросла с 24% до 26%.

В апреле 2021 года населением было продано уполномоченным банкам 1,1 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 6% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов снизились на 2%, европейской валюты — выросли на 28%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с мартом практически не изменилось и составило 1,2 млн сделок. Средний размер сделки по продаже увеличился на 6% и составил 944 доллара.

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в апреле 2021 года было зачислено 2 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 8% больше, чем месяцем ранее.

Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту в апреле 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем сократился в 3,4 раза и составил 0,5 млрд долларов. Чистый спрос на доллары снизился в 3,7 раза, на европейскую валюту — в 3,6 раза.



