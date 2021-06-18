В Госдуму внесен законопроект, обязывающий граждан, занимающих государственные должности, предоставлять сведения по каждой сделке на приобретение предмета роскоши. Документ есть в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«В антикоррупционное законодательство Российской Федерации предлагается включить обязанность предоставления сведений по каждой сделке по приобретению предмета роскоши, в том числе изготовленного с использованием драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, произведения искусства, антиквариата, если общая сумма таких сделок превышает доход», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, проектом федерального закона предлагается установить, что подлежат декларированию с указанием источников получения средств, за счет которых они совершены, сделки, общая сумма которых превышает общий доход соответствующего лица и его супруги (супруга) не за три последних года, предшествующих отчетному периоду, как было раньше, а за два.

Сегодня такие сведения предоставляются только по сделкам по приобретению земельных участков, объектов недвижимости, транспорта и ценных бумаг. Принятие законопроекта обяжет граждан предоставлять сведения и о предметах роскоши, если их стоимость превышает официальные доходы лиц: о часах, изготовленных с использованием драгметаллов и драгоценных камней, картинах и предметах искусства, антиквариате.

«Принятие федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» затруднит для потенциальных коррупционеров возможность вывода значительных средств из-под действия антикоррупционного законодательства», — следует из текста пояснительной записки.