В Android появится функция отслеживания и поиска потерянных устройств. Косвенный признак скорого появления такой возможности нашли энтузиасты форума Xda-developers.

Они обнаружили упоминание о разрешении на определение геолокации смартфона и устройств других людей в последней бета-версии Google Play Services. Пользователь сам принимает решение о включении функции.

Возможно, Google будет использовать каждое устройство на базе Android для поиска потерянных или украденных телефонов без подключения к Интернету. Отмечается, что похожая возможность давно есть на гаджетах марки Apple.

О сроках запуска функции OS Android пока не сообщает. Возможно, ее представят вместе с 12-й версией операционной системы осенью 2021 года.