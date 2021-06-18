Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 43 копейки к предыдущему закрытию и составил 72,7525 рубля. С начала торговой сессии было проведено 47,2 тыс. сделок на 3,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 72,0825—72,8025 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,38 рубля, увеличившись на 23 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 8,8 тыс. сделок на 321,6 млн евро по курсам от 85,755 до 86,405 рубля за евро.

Доллар США пережил сложную неделю, замечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «Рубль игнорировал весь внешний фон и не проявлял никаких реакций ни на снижение в нефти, ни на долларовое ралли, ни на геополитику, как будто находится на другой планете. Значит ли это, что вероятная продажа баксов из состава нацрезервов настолько перевешивает рыночную волатильность? Вполне может быть, а дополнительным фактором стабильности рубля тогда способно выступать «ручное» управление, — комментирует эксперт. — Доллар к финалу пятидневки торгуется около 72,55 рубля и может оставаться в пределах 72,2—73 рублей. Евро стоит 86,01 рубля и будет двигаться в диапазоне 85,8—88 рублей. За неделю доллар вырос на 0,5%, евро упал на 1,5%».

