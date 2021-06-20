За пять месяцев 2021 года в 12 столичных парках москвичи и гости столицы 185 тыс. раз оплатили товары и услуги банковскими картами или привязанными к ним гаджетами с помощью эквайринга от СберБанка. Общая сумма таких операций составила свыше 120 млн рублей.



Больше всего трансакций с использованием POS-терминалов СберБанка в текущем году было произведено в Измайловском парке (61 тыс.), Парке Горького (37 тыс.) и парке «Зарядье» (35 тыс.). Именно здесь наиболее развита безналичная инфраструктура «Сбера». Кроме традиционного эквайринга расположенным в парках торговым точкам также предлагается сервис «Плати QR» от «Сбера».

«СберБанк активно развивает цифровые сервисы для безналичной и бесконтактной оплаты товаров и услуг, потому что это обеспечивает безопасность, удобство и экономию времени как покупателям, так и продавцам. С наступлением летнего сезона мы расширяем сотрудничество с администрацией парков и предпринимателями для того, чтобы обеспечить москвичам и гостям города максимально комфортные условия для отдыха», — прокомментировал результаты исследования вице-президент СберБанка — председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

