В Якутии бывшая сотрудница банка признана виновной в присвоении денежных средств в особо крупном размере. Она отправится в колонию за ущерб банку в размере 35 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД.

«В Верхоянском районе Республики Саха (Якутия) вынесен приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата», — говорится в сообщении ведомства.



В ходе предварительного следствия установлено, что 46-летняя жительница Верхоянского района, занимая должность старшего менеджера банка, в период с июля по август 2020 года, используя свое служебное положение, систематически совершала хищения вверенных ей бюджетных средств для погашения своих текущих долгов по кредитным обязательствам, а также для участия в торгах и брокерских операциях на одной из торговых платформ. Злоумышленница похищала денежные средства без их фактического взноса в кассу, используя в качестве «фоновых» клиентов своих знакомых, а также персональные данные других клиентов без их ведома. Желая скрыть факт хищения, женщина совершила подмену наличных денежных средств, изготовив пачки поддельных купюр в вакуумных упаковках.

Своими противоправными действиями она причинила банковскому учреждению ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 35 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) летом 2020 года.

Решением районного суда женщина приговорена к 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.