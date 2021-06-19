БКС Банк сужает спред к биржевому курсу по доллару США и евро до 5 копеек, что позволит клиентам обменивать валюту в мобильном приложении с максимальной выгодой, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Воспользоваться предложением могут клиенты с пакетом услуг «Лайт» — стартовым пакетом банка с бесплатным обслуживанием.

«Курсы с узким спредом, то есть разницей между ценами покупки и продажи валюты, являются редкими для рынка. Наше предложение охватывает все сегменты клиентов с любыми суммами обмена», — комментирует начальник управления «Валютная экосистема» дирекции розничного банковского бизнеса БКС Банка Светлана Лаврик.

Изменения по курсу обмена действительны только в будние дни с 7:00 до 23:50 мск в мобильном приложении «БКС Банк». Предложение действительно до 15 июля 2021 года.