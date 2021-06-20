Yota поможет новым клиентам подобрать тариф с точностью до минуты и гигабайта, исходя из той суммы, которую они готовы потратить на связь. Заказывая сим-карту Yota на сайте , пользователи сначала определяют точную цену своего тарифа, а затем выбирают его наполнение, сообщает пресс-служба оператора.



Количество минут и гигабайтов в выбранном тарифе может меняться в зависимости от региона РФ. Так, например, за 350 рублей в Архангельске клиент сможет выбрать один из пакетов: 300 минут и 8 Гб или 195 минут и 50 Гб. В Воронеже за эту же цену пользователь сможет получить тариф, состоящий из 453 минут и 32 Гб или 318 минут и 50 Гб.

«С помощью #Небольше клиент может выбрать тариф, исходя из той стоимости, которую готов потратить, не переплачивая за скрытые услуги, например мелодию на звонок или анекдоты», — комментирует директор по маркетингу и продукту Yota Наталья Смагина.

Пользователи мобильного оператора Yota могут подобрать для себя подходящее количество минут и гигабайтов, а также подключить безлимитный доступ к любимым мобильным приложениям, таким как «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, а также к другим популярным сервисам.