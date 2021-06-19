Экспобанк открыл первое отделение в Брянске, сообщает пресс-служба кредитной организации. Дополнительный офис находится по адресу: ул. Дуки, д. 58а.

Отделение оказывает клиентам полный комплекс банковских услуг. Физическим и юридическим лицам доступно оформление дебетовых и кредитных карт, открытие вкладов, кредиты наличными, в том числе под залог недвижимости, РКО и др. Кроме того, Экспобанк предлагает персональное обслуживание для VIP-клиентов.

График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00 и в субботу с 10:00 до 16:00.