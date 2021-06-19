Верховный суд РФ отказал председателю совета директоров группы нефтегазовых компаний «Новый поток» Дмитрию Мазурову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, в пересмотре законности долга СберБанку России в размере более 125 млрд рублей, говорится в материалах суда.



Должник обжаловал в ВС определение Арбитражного суда Москвы от 7 августа 2020 года, а также постановления апелляции и кассации. Тогда было удовлетворено заявление банка о включении долга перед ним в реестр требований кредиторов Мазурова.

Суды первой и апелляционной инстанций, с выводами которых согласился суд округа, исходили из обоснованности предъявленного требования и отсутствия доказательств погашения задолженности. Изложенные в жалобе Мазурова доводы, которые сводятся к установлению иных обстоятельств по спору, не подтверждают существенных нарушений судами норм права, рассматривались ими и получили соответствующую оценку, отметил ВС.

Девятый арбитражный апелляционный суд 16 июня 2020 года по заявлению компании Persit Services Inc. признал Мазурова банкротом. В отношении бизнесмена была введена процедура реализации имущества должника сроком на шесть месяцев. В реестр его кредиторов включено требование заявителя в размере 2,08 млрд рублей. Финансовым управляющим имуществом должника утвержден Алексей Харланов.

Апелляционный суд отменил определение арбитража Москвы от 29 января 2020 года, когда в отношении Мазурова была введена процедура реструктуризации долгов гражданина. Компания ссылалась на наличие у Мазурова просроченной свыше трех месяцев кредиторской задолженности, размер и основания которой установлены вступившим в законную силу решением Кунцевского районного суда Москвы от 29 ноября 2018 года.

Однако апелляционная инстанция посчитала, что Мазуров не имеет отвечающего критериям достаточности источника доходов, за счет которого могут быть полностью или частично удовлетворены заявленные по делу требования кредитора. Также должником не представлен план реструктуризации долгов. Кроме того, Мазуров, отклонившись от добросовестного поведения, длительное время не предпринимал никаких действий для погашения установленной вступившим в законную силу решением суда задолженности, говорится в постановлении арбитража.

Ранее Мосгорсуд подтвердил законность ареста Мазурова по делу о хищении 1,8 млрд рублей у СберБанка. Таким образом, суд не согласился с доводами апелляционных жалоб адвокатов Мазурова, просивших изменить меру пресечения на любую иную, не связанную с лишением свободы. По версии следствия, бизнесмен похитил 1,8 млрд рублей у СберБанка посредством невозврата кредита, который был выдан АО «Антипинский НПЗ», входящему в группу компаний «Новый поток». Однако сам Мазуров вины не признает.