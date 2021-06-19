Доля просроченных более чем на 30 дней долгов россиян по кредитным картам за апрель — май выросла почти на 1 процентный пункт. В марте показатель составлял 7,5%, в апреле — уже 8,1%, а в мае — 8,4%, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).



По сравнению с маем прошлого года доля просроченной задолженности по кредитным картам выросла на 0,2 п. п.

«Мы видим, что в течение года доля просрочки по кредитным картам оставалась достаточно стабильной, а ее колебание в пределах этого периода находилось в пределах погрешности. Если же говорить о весне текущего года, то в этот период времени был отмечен несколько более высокий аппетит к риску со стороны банков, которые увеличили выдачу кредитов более широкому кругу заемщиков с уже открытыми кредитными картами. Отсюда и рост просрочки», — поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Общий портфель банков по кредитным картам на 1 июня составил 1,34 трлн рублей, что почти на 1% ниже, чем на 1 мая. При этом по сравнению с 1 июня 2020 года показатель вырос на 6,7%. Весной 2020 года наблюдалось резкое сокращение выдач кредитов гражданам на фоне ограничительных мер по борьбе с коронавирусом.

Ранее в НБКИ сообщали, что российские банки в мае 2021 года выдали 960 тыс. кредитных карт, что на 13,5% меньше, чем в апреле, но на 93,8% больше, чем в мае 2020 года.