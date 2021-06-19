Крупнейшая в мире по запасам и добыче нефтяная компания Saudi Aramco закрыла в пятницу сделку по продаже 49% доли в трубопроводной Aramco Oil Pipelines Company (AOPC) международному консорциуму инвесторов, включая EIG и Mubadala, говорится в пресс-релизе компании. Сумма сделки составила 12,4 млрд долларов.



В апреле этого года Aramco и AOPC заключили 25-летнее соглашение, по которому материнская компания будет платить тариф за прокачку нефти, при этом в нем закреплены обязательства по минимальным объемам транспортировки нефти. Aramco продолжит владеть 51-процентной долей в трубопроводной компании, «сохраняет полный операционный контроль над сетью трубопроводной системы», подчеркивается в распространенном в пятницу сообщении.

«Сделка не накладывает никаких ограничений на объемы добычи нефти Aramco, которые полностью зависят от производственных решений, принимаемых королевством», — говорится в нем.

На этой неделе Saudi Aramco также привлекла 6 млрд долларов от продажи инвестиционных сертификатов сукук (sukkuk, англ.) среди международных институциональных инвесторов.

В 2019 году Saudi Aramco разместила в рамках IPO почти 2% своих акций на национальной бирже Tadawul и привлекла от их продажи почти 30 млрд долларов. Власти королевства заявляли ранее, что готовы продать на публичном рынке до 5% компании.