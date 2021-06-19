Новый способ мошенничества с якобы украденными аккаунтами пользователей арендных электросамокатов появился в Сети, рассказали РИА Новости в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

«Эксперты обнаружили первые объявления о продаже взломанных аккаунтов в мае. В июне появились инструкции, как использовать аренду самокатов «бесплатно и легально». В них мошенники рассказывают, «как кататься на самокате весь день за 250 рублей», — рассказали в компании.

Также желающим предлагаются лайфхаки, «как угнать или разобрать электросамокат c возможностью отключения скоростного лимита», кроме того, размещаются объявления о продаже промокодов.

Помимо этого, в своих схемах злоумышленники описывают нестандартные методы регистрации новых пользователей, предлагают задействовать клонеры приложений, авторизацию с помощью чужих сим-карт и оплату залоговой стоимости виртуальной банковской картой.

«Стоимость некоторых инструкций составляет от 1 до 3 тыс. рублей. В объявлениях прикладываются скриншоты об их успешном использовании, однако достоверность этих схем вызывает вопросы у экспертов», — сообщают эксперты.

«На волне популярности электросамокатов мы обнаружили первые объявления о незаконном использовании этого вида транспорта. Их появление говорит о том, что злоумышленники начинают прощупывать почву и тестировать возможные бреши в безопасности самокатных сервисов. Мы предупреждаем, что такие объявления могут быть элементарным обманом, где жертва — вы, а не сервис. Вместо обещанной «бесплатной схемы» ее продавец исчезнет с вашими деньгами», — отметил директор по росту Bi.Zone Рустэм Хайретдинов.

Он также добавил, что, воспользовавшись одной из предложенных мошеннических схем, человек становится ее соучастником, что влечет за собой уголовную ответственность.