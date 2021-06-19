Арбитражный суд Алтайского края частично удовлетворил требования Агентства по страхованию вкладов, осуществляющего процедуру конкурсного производства в Зернобанке, к бывшим контролирующим лицам кредитной организации, говорится в сообщении АСВ.

Зернобанк лишился лицензии 24 сентября и был признан банкротом по иску ЦБ в декабре 2015 года. 24 сентября текущего года АСВ направило в Арбитражный суд Алтайского края заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам барнаульского Зернобанка контролировавших его лиц (Левончука А. А., Тарасова С. В., Ворсина О. В., Денисовой Т. П., Душакова А. В., Шараповой М. Г.) в общем размере более 1,243 млрд рублей солидарно.

Уточним, что Александр Левончук вместе с супругой и Сергей Тарасов входили в число совладельцев банка. Олег Ворсин, Татьяна Денисова, Александр Душаков, Марина Шарапова были членами правления кредитной организации.

По данным АСВ, контролирующие лица совершали «виновные действия по выводу ликвидных активов банка посредством кредитования технических юридических лиц (не ведущих хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающих собственным имуществом и доходами, позволявшими им исполнять обязательства перед банком), что явилось причиной существенного ухудшения финансового положения банка и его банкротства».

«Определением Арбитражного суда Алтайского края от 14 июня 2021 года суд определил признать доказанным наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности по непогашенным обязательствам банка Левончука Александра Анатольевича и Тарасова Сергея Владимировича. Приостановить рассмотрение заявления конкурсного управляющего банком в части взыскания с Левончука Александра Анатольевича и Тарасова Сергея Владимировича денежных средств в порядке привлечения к субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами», — говорится в сообщении агентства.

В удовлетворении остальной части заявления конкурсного управляющего отказано.

