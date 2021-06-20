Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Николая Яцеленко заместителем главы Минцифры РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Яцеленко Николая Сергеевича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — следует из документа.

Какие обязанности в министерстве будут у Яцеленко, не уточняется.

В пресс-службе Минцифры сообщили ТАСС, что в должности замминистра Яцеленко будет курировать координацию реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», формирование государственной политики и реализацию функций Минцифры России в области цифровой трансформации органов государственной власти, методическое обеспечение и сопровождение реализации проектов в сфере цифрового развития субъектов Российской Федерации, а также административно-хозяйственную деятельность и кадровую политику Минцифры России.

Ранее Мишустин назначил замглавы Минцифры Евгения Кислякова заместителем председателя правления Пенсионного фонда России, освободив его при этом от ранее занимаемой должности.