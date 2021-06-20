Очередная прямая линия президента России Владимира Путина с гражданами пройдет 30 июня, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Прием вопросов стартует с 12:00 по местному времени 20 июня и будет вестись до окончания программы 30 июня.

Программа начнется в 12:00 мск и будет транслироваться телеканалами «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также в эфире радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Отмечается, что глава государства в свободном режиме ответит на интересующие россиян вопросы, которые, в частности, можно задать через мобильное приложение «Москва — Путину». Оно «технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира», добавляется в опубликованном на сайте Кремля анонсе.

Кроме того, вопросы будут принимать через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по бесплатному телефону Единого центра обработки сообщений 8 (800) 200-40-40. Из-за границы позвонить можно по телефонам +7 (499) 550-40-40, +7 (495) 539-40-40. Текстовые и видеовопросы можно отправлять через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» .