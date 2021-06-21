Оказалось, многие пользователи не очень отличают рефинансирование кредита от его реструктуризации. Что такое рефинансирование и как его провести – в новом выпуске Fingram. Сохраняйте себе, делитесь с миром и применяйте!

1. Что такое рефинансирование кредита?

Это получение в банке нового займа (перекредитование) на более выгодных условиях для полного или частичного погашения одного или нескольких текущих. Рефинансирование может происходить как в прежнем банке-кредиторе, так и в каком-либо другом.

Основная цель рефинансирования кредита — снизить ежемесячный платеж за счет более выгодной процентной ставки.

А реструктуризация кредита — это действия кредитора по изменению условий погашения кредита, направленные в первую очередь на облегчение обслуживания долга.







2. На что обратить внимание перед рефинансированием?

· В кредитном договоре не должно быть пункта о комиссии за досрочное погашение кредита.

· Уточните и выпишите остаток по сроку, сумму долга и процентную ставку.

· Уточните и оцените ставки в других банках.

· Воспользуйтесь кредитным калькулятором и оцените сумму переплат по старому и новому кредиту.

· Важно, чтобы срок платежа остался тем же, а сумма переплаты уменьшилась.





3. Каковы требования к заемщику для рефинансированию кредита?

· Возраст от 21 года до 65 лет.

· Российское гражданство.

· Регистрация в регионе присутствия банка.

· Официальное трудоустройство.

· Общий трудовой стаж — от года, на текущем месте работы — от трех месяцев.

· Доход, в два раза и более превышающий сумму кредита.

К сожалению, рефинансирование доступно не всем заемщикам. Чтобы иметь на это шансы, необходимо:

· проходить по нормативу показателя долговой нагрузки;

· иметь хорошую кредитную историю;

· не иметь ни единой просрочки по рефинансируемым кредитам за последние три, а иногда шесть месяцев минимум.





4. Как рефинансировать кредит?

1. Проверить свою кредитную историю, заказав отчеты в НБКИ, ОКБ и бюро «Эквифакс».

2. Подготовить документы:

· паспорт,

· СНИЛС,

· копию трудовой книжки,

· график платежей по действующему кредиту (кредитам),

· кредитный договор,

· справку об остатке суммы задолженности,

· справку из банка, где обслуживался старый долг, об отсутствии задолженности,

· справку 2-НДФЛ или по форме банка.

3. Проанализировать предложения банков.

4. Подать заявку лично или через банковское приложение. Лучше обращаться в кредитные организации по очереди. Банки могут отказать, если увидят, что заявка рассматривается параллельно в другой кредитной организации.

5. Банк может самостоятельно перекупить и закрыть старые долги или выдать деньги на это заемщику.

6. Через пару месяцев нужно снова проверить свою кредитную историю и убедиться, что задолженности действительно нет.





5. Как рефинансировать ипотечный кредит?

При рефинансировании ипотеки новый банк погашает долг у предыдущего (выкупает квартиру).

Банк не вправе отказать клиенту, который хочет сменить ипотечного кредитора, если в первоначальном договоре не был прописан подобный запрет. Если такой пункт был, а согласие не предоставляется, то при рефинансировании накладывается повторное обременение — второй банк выделяет сумму на погашение кредита первого, но не сразу получает обеспечение, так как недвижимость остается в другом залоге. На это время может быть установлена стандартная ставка по кредиту, а льготные программы и субсидии не действуют.

Подготовить документы для рефинансирования (см. выше) плюс:

· договор купли-продажи квартиры,

· свидетельство о собственности,

· кадастровый паспорт,

· договор страхования и квитанцию об оплате страховой премии,

· справку Ф40 (о численности лиц, зарегистрированных по адресу указанного жилого помещения) из паспортного стола,

· справку об отсутствии задолженности по коммунальным платежам из расчетного центра.

Чтобы определить ценность квартиры, необходимо заказать ее оценку и также приложить отчет к документам.

Подсчитайте расходы на оформление сделки. Если они превышают выгоду, не стоит рефинансировать кредит.

Пока идет процесс рефинансирования, не забывайте платить за ипотеку, страховку, оплачивать коммунальные услуги.





Бонус:

Не все банки рефинансируют свои собственные кредиты.

Под рефинансирование попадают в основном кредиты сроком пользования от шести месяцев и более, есть банки, которые берут кредиты возрастом от года.

При рефинансировании будьте внимательны, если банк предлагает увеличить срок кредита. В итоге может получиться, что ежемесячный платеж станет меньше, ставка тоже снизится, а вот переплата вырастет из-за более длительного срока. Обращайте внимание на страховку, которая может быть включена в новый кредит. Это тоже может уменьшить выгоду от рефинансирования.

Если в отношении заемщика проводятся процедуры по взысканию долга, то банк не одобрит клиенту рефинансирование. Кроме того, некоторые кредитные учреждения не выделяют средства на погашение займов, которые получены от микрофинансовых организаций, работающих без лицензии на банковскую деятельность.

За помощью в проведении рефинансирования ипотечных кредитов можно обратиться к кредитным брокерам, которые за определенную плату подберут подходящий банк, помогут оформить документы.





Зоя ВАСЮТЧЕНКО, Banki.ru