Установка датчиков автоматического контроля выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятиях обойдется бизнесу в 300 млрд рублей. Такие расчеты Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) представил министру экологии Александру Козлову, пишут «Известия» .

В письме главы РСПП Александра Шохина министру экологии Александру Козлову от 19 мая отмечается, что речь идет об оснащении системами не менее 10 тыс. источников (на 3 тыс. предприятий первой категории по уровню негативного воздействия минимум по три-четыре источника — дымовые трубы, вентиляционные шахты и т. д.). Процесс установки датчиков рассчитан на четыре года.

Еще в 2019 году правительство приняло постановление № 262, утвердившее правила создания и эксплуатации систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ. Согласно постановлению, предприятия должны оснастить объекты такими системами в течение четырех лет после получения комплексных экологических разрешений (КЭР), пояснил источник в отрасли. Работа над получением разрешений активно ведется, поэтому повсеместно началась разработка систем автоматического контроля и выявился масштаб проблемы.

Первые КЭР выдали в конце 2019 года, а системы контроля у таких предприятий должны появиться к 2024 году, отметил собеседник. При этом 300 наиболее крупных предприятий первой категории должны получить разрешения в срок до 31 декабря 2022 года, все остальные объекты той же степени опасности — до 31 декабря 2024-го, добавил он.

Однако эксперты считают издержки неподъемными и не исключают ухода с рынка ряда предприятий. По мнению ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, стремление бизнеса сократить расходы понятно, ведь это укрепляет его экономическое положение и позволяет направить высвободившиеся средства на другие цели. Однако возлагать расходы лишь на бизнес не совсем верно, отметил он, так как это негативно скажется на предприятиях. Поэтому необходимо, чтобы эти расходы были поделены между компаниями и государством, заключил эксперт.