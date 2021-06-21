Сразу несколько крупнейших транснациональных компаний, занимающихся торговлей нефтью, предсказали рост цен на «черное золото» до 100 долларов за баррель, пишут «Известия» . Представители Vitol, Glencore, Trafigura и Goldman Sachs отмечают, что нефтяной рынок может стать жертвой снижения поставок из-за недоинвестирования. По словам главы Trafigura Джереми Уира, есть беспокойство по поводу уровня поставок на рынок. Объем запасов уменьшился с 15 лет потребления до 10 лет, а инвестиции рухнули с 400 млрд до 100 млрд долларов в год.

Спрос стал расти из-за того, что восстановление экономики после кризиса происходит намного быстрее, чем ожидали игроки рынка. По словам директора по экономическому направлению Института энергетики и финансов Марселя Салихова, пандемия может способствовать увеличению спроса на нефтепродукты. Рост предложения остается ограниченным. Скорее всего, похожая динамика (сильный рост спроса при ограниченном росте предложения) сохранится, и это приведет к дальнейшему росту цен, резюмирует Салихов. Для роста цен до 100 долларов за баррель, скорее всего, потребуются какие-то дополнительные факторы — к примеру, новые санкции против Ирана или всплеск напряженности на Ближнем Востоке. Однако это возможно, считает эксперт.

На горизонте одного-двух лет рост цен на нефть до 100 долларов за баррель представляется маловероятным, считает аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева. По ее словам, со II квартала 2022 года мировое предложение нефти превысит уровень спроса, что станет серьезным сдерживающим фактором для роста нефтяных цен. Аналитик предложила учитывать, что в случае отмены американских санкций против Ирана на рынок могут вернуться дополнительные объемы иранской нефти, а это еще 1–1,5 млн баррелей в сутки, что может ощутимо повлиять на рыночный баланс.

МЭА прогнозирует восстановление спроса на нефть в 2022 году Мировое потребление нефти восстановится на докризисном уровне к концу 2022 года, впервые превысив отметку 100 млн баррелей в сутки (б/с), следует из поступившего в ТАСС июньского отчета Международного энергетического агентства. При таком сценарии нефтеэкспортерам из соглашения ОПЕК+ придется ослабить ограничения по добыче, чтобы удовлетворить спрос, отметили в агентстве.

По мнению главного аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, нужно учитывать интересы самих трейдеров в публикации таких прогнозов, им значительное удорожание товара дает возможности дополнительного заработка. Возврат к уровням потребления нефти, наблюдавшимся до пандемии, маловероятен, считает он. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что до конца года спрос вырастет на 5,7 млн баррелей в сутки, но это все равно на 3 млн меньше обвала спроса в прошлом году. Факторы дальнейшего роста цен — соглашение об ограничении добычи и накачка деньгами американской и мировой экономики — близки к своему исчерпанию, отметил Гойхман.

Большая часть себестоимости для новых проектов в добыче находится в диапазоне 40–60 долларов за баррель, что определяет некий долгосрочный ориентир по уровню цен, пояснил Салихов. Поэтому даже если в 2021 году мировые цены на нефть достигнут 100 долларов за баррель, то в последующие годы будет происходить их снижение. Краткосрочный всплеск нефтяных цен будет способствовать тому, что альтернативные решения на стороне спроса усилят свою конкурентоспособность, считает эксперт.