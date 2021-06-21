На фоне новых эпидемиологических ограничений микрофинансисты наблюдают всплеск досрочных погашений займов — клиенты, опасаясь финансовых сложностей, стремятся снизить долговую нагрузку, пишет «Коммерсант» . Об этом рассказали эксперты IDF Eurasia. Так, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге доля досрочно погашенных займов за неделю в среднем выросла на 3,2 п. п., до 15,2%. В Карелии, Мурманской, Тульской и Ивановской областях доля в среднем выросла на 1,6 п. п., до 13,3%, в Марий Эл, Бурятии, Волгоградской области и Хабаровском крае — на 0,9 п. п., до 12,1%. Везде досрочно погашались преимущественно займы размером менее 15 тыс. рублей.

По словам гендиректора IDF Eurasia в России Ирины Хорошко, снижается также число новых заявок на получение займа — падение за неделю составило 1,8% для новых клиентов и 0,5% — для повторных. Председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев объясняет ситуацию «социальной неопределенностью», в первую очередь отсутствием четкого прогноза, как поведут себя работодатели. Серьезного снижения количества новых заявок в отраслевой ассоциации не ждут: высокий спрос на займы будет поддержан сезоном отпусков и ремонтных работ, полагает Мехтиев.

МФО наращивают долю проверенных клиентов Кредитуя повторно обратившихся заемщиков, МФО повышают лимиты и снижают процентные ставки.

Растет доля частичных и досрочных погашений, а также чаще оформляется пролонгация договоров, отметил гендиректор группы компаний Eqvanta Андрей Клейменов. Наблюдается и планомерное уменьшение средней запрашиваемой суммы — в мае этот показатель в компании «Лайм Займ» не превышал 10,1 тыс. рублей, отметила ее управляющий директор Олеся Киселева. Тенденция, по ее мнению, обусловлена не только снижением покупательской активности населения в летние месяцы, но и психологическим фактором: после пандемии клиенты МФО более прагматичны и осторожны при оформлении финансовых обязательств, считает она. Все эти тренды пока не затрагивают долгосрочные займы, уточнил гендиректор МФК «Мигкредит» Олег Гришин.

Как долго сохранятся эти тенденции, в МФО прогнозировать не берутся. Как минимум пока у заемщиков не будет определенности относительно развития ситуации с ограничениями, считает Хорошко. Дальнейшее ужесточение скоринговой политики возможно, но оно будет зависеть от развития ситуации с третьей волной пандемии, отметила Киселева.