Чтобы иметь возможность влиять на ЦБ, участники финансового рынка разработали проект закона, который вводит принципы обязательных требований к регулированию, пишет «Коммерсант» . Представители профильных объединений финансовых компаний провели круглый стол «Как видит финансовый рынок стратегию своего развития. Предложения по регулированию финансовой отрасли».

Документ предусматривает внесение изменений в закон «О Банке России». Предлагается дополнить его принципами принятия регуляторных решений и методами контроля за их соблюдением при осуществлении регуляторного воздействия, а также предусмотреть измеримость достижения стратегических и конкретных целей регулирования, более активное участие рынка при выборе конкретных инструментов регуляторного воздействия, создание системы оценки затрат рынка на соблюдение вводимых требований / внедрение технического решения. Также речь идет об одинаковом регулировании идентичной деятельности разных видов субъектов и учете степени рисков, создании системы оценки фактического воздействия выбранных инструментов регуляторного воздействия.

Сопредседатель комитета АБР по инвестиционным банковским продуктам Олег Иванов заявил, что все регулирование основано на ограничения и запретах, а стимулирование применяется лишь в виде антикризисных мер, и то и другое оказывает влияние на конкуренцию. По мнению главы СРО «МиР» и НАПКА Эльмана Мехтиева, проблема текущего финансового регулирования в России в том, что оно основано на подходе к участникам рынка как к субъектам, а не к деятельности, которую они осуществляют. Финансовые институты, соответствующие требованиям, предлагают разнообразные услуги, часть из них могут оказывать и другие участники рынка, не соответствующие этим требованиям. Как отметила исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова, регулятор для развития конкуренции реализует концепцию создания равноудаленной инфраструктуры, при этом одна из важнейших проблем платежной отрасли — рост государственного участия в ней.