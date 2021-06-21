Навязывание банками страховок при оформлении кредита абсолютно неэтично и неприемлемо. Такое мнение глава ЦБ Эльвира Набиуллина выразила в интервью «Комсомольской правде» . По ее словам, финансовые продукты должны приносить пользу клиентам.

«Абсолютно неэтично. На эту тему мы с банками вели долгие дискуссии. Они обещали разработать внутренние стандарты этики по отношению к клиентам. Потому что клиентоориентированность должна быть реальной, а не формальной. Поскольку саморегулирование на банковском рынке не появилось, мы предложили внести изменения в законодательство, чтобы все это отрегулировать. Практику навязывания страховок мы считаем неприемлемой. Будем с этим разбираться. Надеемся, что на основе жестких правил в конечном счете у банков сформируются и этические принципы. Финансовые продукты должны приносить пользу клиентам», — сообщила Набиуллина.

Она отметила, что в случае с ипотекой страхование обязательно и оправданно. «В ипотеке есть обязательное страхование. И оно оправданно. Когда банк дает большую сумму в долг, он хочет понимать, что его залог застрахован. Если с жильем что-то случится, то у банка возникают риски. Но это страхование сейчас действительно очень дорого стоит и увеличивает стоимость ипотеки. А дорого в основном потому, что банки часто продают клиентам продукты своих же страховых компаний. Поэтому мы вышли с инициативой, чтобы это делалось за счет самих банков и показывалось в конечной стоимости кредита. Обсуждаем эти нюансы с правительством. На наш взгляд, это надо делать», — пояснила глава ЦБ.