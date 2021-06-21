Российские фондовые индексы в понедельник начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:02 мск потерял 0,15% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 797,38 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,47% и равнялся 1 638,98 пункта.

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Настроения на утро понедельника можно охарактеризовать как негативные, отмечает аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев.

«Азиатские биржевые индексы находятся под давлением, при этом наибольшее падение показывают японские и австралийские рынки. Умеренным снижением начинают неделю фьючерсы на основные индексы США и Европы. Лишь нефть Brent сохраняет свои позиции, торгуясь в небольшом плюсе. В целом ожидаем сохранения коррекционных настроений на мировых рынках в течение дня, с сегментированным спросом на риск», — комментирует эксперт.

Он опасается, что на этой неделе повышенная нервозность на мировых рынках сохранится. Вместе с тем он допускает, что к середине недели ситуация может стабилизироваться, чему будет способствовать статистика. Так, в среду выйдут предварительные PMI по США и еврозоне, которые, как ожидается, подтвердят высокие темпы роста деловой активности. Также в центре внимания инвесторов будут данные по рынку жилья в США (вторник-среда) и пятничная публикация по доходам и расходам американцев.