Жара, которая установилась на большей части России, не способствует хорошему самочувствию, особенно если в помещениях, где работают люди, нет кондиционеров, пишет «Российская газета». В связи с этим в Роспотребнадзоре напомнили об основных правилах организации трудового процесса, который должны соблюдать при жаркой погоде. В частности, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градуса, при ее повышении до 29 градусов — на два часа, до 30,5 градуса — на четыре часа.

«Чтобы избежать перегревания, при работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 градуса и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15—20 минут с последующей продолжительностью отдыха не менее 10—12 минут в охлаждаемых помещениях. При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать четыре-пять часов для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и полтора-два часа для лиц без специальной одежды», — рассказали в ведомстве.

В помещении для отдыха температура воздуха, во избежание большого перепада температур (поверхность тела — окружающий воздух) и усиленной теплоотдачи испарением пота, должна быть на уровне 24—25 °C, предупредили в Роспотребнадзоре.



Работа при температуре наружного воздуха более 32,5 °C по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным). Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32,5 °C. Кроме того, следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время, сообщили в ведомстве.