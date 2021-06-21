Снижение предельной суммы кредита по льготной ипотеке до 3 млн рублей снизит ажиотажный спрос на жилье в крупнейших городах России, а повышение льготной ставки приблизит ее к рыночному уровню, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью газете «Комсомольская правда» . По ее словам, благодаря снижению спроса удастся снизить цены на недвижимость.

«Мы долго это обсуждали. Принято очень взвешенное решение. Снижение предельной суммы кредита (до 3 миллионов рублей) снизит спрос в крупнейших городах. А повышение льготной ставки приблизит ее к рыночному уровню. Благодаря этому ажиотажного спроса не будет. И он перестанет так сильно влиять на цены», — прокомментировала она продление льготной ставки.

Глава ЦБ считает навязывание страховок при оформлении кредита «абсолютно неэтичным» По ее словам, финансовые продукты должны приносить пользу клиентам.

По словам Набиуллиной, цены на недвижимость выросли из-за спроса, в том числе из-за льготных программ, которые сделали процентные ставки по ипотеке более привлекательными. Кроме того, снижение ставок по депозитам в банках привело к тому, что люди пытались куда-то пристроить деньги, найти более выгодные инструменты.

«Кто-то пошел на биржу, кто-то — на рынок жилья. Причем покупают как для себя, так и в инвестиционных целях: чтобы сдавать в аренду или потом продать подороже. А предложение не поспевает, потому что строительный цикл более длинный. Вот цены и растут. В итоге, к сожалению, реальная доступность жилья не выросла, потому что дисбаланс спроса и предложения привел к росту цен и съел всю выгоду от снижения ставок», — отметила глава ЦБ.