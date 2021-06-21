Снижение предельной суммы кредита по льготной ипотеке до 3 млн рублей снизит ажиотажный спрос на жилье в крупнейших городах России, а повышение льготной ставки приблизит ее к рыночному уровню, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью газете «Комсомольская правда». По ее словам, благодаря снижению спроса удастся снизить цены на недвижимость.
«Мы долго это обсуждали. Принято очень взвешенное решение. Снижение предельной суммы кредита (до 3 миллионов рублей) снизит спрос в крупнейших городах. А повышение льготной ставки приблизит ее к рыночному уровню. Благодаря этому ажиотажного спроса не будет. И он перестанет так сильно влиять на цены», — прокомментировала она продление льготной ставки.
По ее словам, финансовые продукты должны приносить пользу клиентам.
По словам Набиуллиной, цены на недвижимость выросли из-за спроса, в том числе из-за льготных программ, которые сделали процентные ставки по ипотеке более привлекательными. Кроме того, снижение ставок по депозитам в банках привело к тому, что люди пытались куда-то пристроить деньги, найти более выгодные инструменты.
«Кто-то пошел на биржу, кто-то — на рынок жилья. Причем покупают как для себя, так и в инвестиционных целях: чтобы сдавать в аренду или потом продать подороже. А предложение не поспевает, потому что строительный цикл более длинный. Вот цены и растут. В итоге, к сожалению, реальная доступность жилья не выросла, потому что дисбаланс спроса и предложения привел к росту цен и съел всю выгоду от снижения ставок», — отметила глава ЦБ.
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